В "Укрзализныце" опровергли информацию о подорожании билетов

В "Укрзализныце" уверяют, что в 2017 году пассажирские билеты не подорожают несмотря на повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Об этом говорится в заявлении предприятия, передает Еспресо.TV.

"В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления общества, не планируется индексации тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в поездах дальнего внутреннего сообщения остается неизменной с июля 2014 года", - говорится в сообщении.

При этом в "Укрзализныце" обвинили СМИ в искажении информации и провокационных заявлениях о подорожании пассажирских перевозок на 20%.

"Заявления в СМИ о подорожании проезда в поездах с июня этого года на 20% являются провокацией, а не достоверной информацией . В материалах такого характера искажено комментарий члена правления, который на самом деле объяснил необходимость индексации тарифов на перевозки грузов.

Дополнительный доход около 7 млрд грн "Укрзализныця" сможет получить в случае индексации тарифов на грузовые перевозки", - подчеркнули в железнодорожном ведомстве.

Финансовый обзорhttp://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/28366