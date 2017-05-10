В Верховной Раде рассказали, кто возглавит НБУ в "переходный период"

Возглавлять Национальный банк Украины после отставки Валерии Гонтаревой и до окончательного согласования ее преемника будет его первый заместитель Яков Смолий.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

По ее словам, между пленарный период в работе парламента привел к тому, что президент не смог до конца провести все консультации относительно кандидатуры на должность главы НБУ.

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц, 10 апреля, объявила о том, что она намерена подать в отставку и 10 мая наступает этот день), я думаю, что выполнять обязанности и сейчас НБУ держать в своих руках будет его первый заместитель Яков Смолий. А президент определится после политических консультаций с парламентом", - сказала Ирина Луценко.

Одной из заслуг Гонтаревой стала большая прозрачность банков, установление конечных владельцев, которые, как правило, прятались за десятками оффшорных фирм. Неудач в руководительницы больше, чем достижений. И вот Гонтарева таки уходит в отставку со шлейфом скандалов и подозрений, а обманутые вкладчики с надеждой ждут результатов следствия НАБУ.