Венгрия разрешила украинцам устроиться на работу по безвизу

В Министерстве экономики Венгрии подтвердили информацию о том, что граждане Украины могут трудоустроиться по безвизу, несмотря на то, что безвизовый режим как таковой не предусматривает поездки с целью трудоустройства, передает Мukachevo.net.

В венгерском ведомстве уточнили, что подобное решение не является нововведением: упрощенные условия для получения разрешения на работу для граждан соседних стран, не являющихся членами ЕС, прежде всего, Украины и Сербии, действуют с июля 2016 года.

С 11 июня 2017 года, с момента вступления в силу безвизового режима для Украины и Евросоюза, условия для получения работы еще более упростились.

Граждане Украины по биометрическому паспорту могут прибыть в Венгрию и трудоустроиться за один день по упрощенной процедуре без оплаты разрешения на работу.

В течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после - должны получить вид на жительство.

Упрощение трудоустройство в Венгрии принято для уменьшения дефицита рабочей силы, Прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Европарламент принял соглашение, согласно которому в Евросоюзе будут брать отпечатки пальцев граждан, въезжающих из стран, которые не являются членом ЕС.