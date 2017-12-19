ВР отклонила законопроект об установке индивидуальных и общедомовых счетчиков газа

Верховная Рада отклонила законопроект No 5722-д о порядке установки счетчиков потребителям природного газа. Всего состоялось девять голосований, однако в парламенте не было 226 голосов в поддержку данного законопроекта за основу.

Онлайн-трансляцию заседания Рады вел телеканал "112 Украина".

В пояснительной записке отметили: в законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" не определено, какие именно счетчики газа нужно устанавливать - индивидуальные или общедомовые, вследствие этого операторы газораспределительной сети начали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики вместо индивидуальных.

"Такими действиями Операторы ГРС фактически заставляют жильцов оплачивать объем газа, потребленного многоквартирным домом в целом, независимо от фактического потребления природного газа конкретным потребителем", - говорится в пояснительной записке.

Проект закона мог определить, что общедомовой счетчик можно установить только по согласию собственников квартир. Документ должен был внести изменения, согласно которым устанавливать индивидуальные счетчики газа можно на условиях софинансирования бытовых потребителей и субъектов хозяйствования, которые распределяют газ на соответствующей территории за счет тарифа на распределение природного газа. Вместе с тем, там был прописан запрет для операторов ГРС прекращать поставки газа в многоквартирный дом, если собственники квартир выступили против установки счетчика на дом.