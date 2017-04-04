Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

В банке отметили, что реформы могут ускорить рост ВВП страны до 4% в ближайшие 2 года.

Ускорение темпов реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года, сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики Всемирного банка Фарук Хан в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

"У нас есть и хорошие новости: ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года", - сказал он.

Представитель ВБ напомнил, что рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%.