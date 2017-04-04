Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в Украине: рост цен ускорится до 10%

В банке отметили, что причина изменения прогноза - проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы.

Всемирный банк повысил прогноз по инфляции в Украине на 2017 год до 10% с 8,5%, прогнозируемых ранее, сообщила ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

По ее словам, проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы вынудило Всемирный банк ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год. "Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", - сказала Головач.