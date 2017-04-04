Введение абонплаты за газ повысит его стоимость для 4,5 млн украинцев, - Рева

Введение Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отдельной платы за доставку газа (абонплаты) приведет к существенному повышению его стоимости для 4,5 млн украинцев.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для 4,5 млн потребителей, среди которых есть люди с невысокими доходами, которые используют газ меньше всего - только для приготовления пищи, стоимость голубого топлива существенно возрастает", - отметил он.

По словам Ревы, по данным за 2016 год, в Украине насчитывается 13 млн потребителей газа, которые делятся на три категории: те, кто используют газ комплексно - для приготовления пищи, подогрева воды и отопления (таких 7,4 млн человек), те, кто используют газ для подогрева пищи и воды (1,1 млн человек), и те, кто используют газ исключительно для приготовления пищи (4,67 млн человек, или 35 % населения).

Он добавил, что для тех потребителей, которые используют газ комплексно, плата в сумме уменьшается, а для тех, кто использует его для подогрева воды и пищи, остается примерно такой же.

"Введение нового тарифа, который не предусмотрен ни законом о жилищно- коммунальных услугах, ни Бюджетным кодексом, влечет за собой дополнительные расходы из бюджета. А это, в свою очередь, требует изменений в госбюджете. В результате мы оказываемся в ситуации, когда у нас отсутствуют возможности защитить людей с невысоким доходом, для которых рост цены будет существенным", - отметил министр, назвав соответствующее решение НКРЭКУ недостаточно взвешенным и продуманным.

4 апреля сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует приостановить решение о введении тарифов на транспортировку и распределение природного газа.

4 апреля Президент Украины Петр Порошенко потребовал приостановить действие решения относительно введения абонплаты на газ.

3 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что после введения абонентской платы не будет увеличиваться плата за газ.

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