З якої дати почнуть діяти нові бюджетні рахунки на 2022 рік

Податкові органи заявляють, що в Казначействі України за МФО 899998 згенеровано реквізити бюджетних рахунків для зарахування у 2022 році для окремих видів надходжень до загального фонду держбюджету, контролює справлянням яких ДПС.

Дата початку операцій із зарахування надходжень на нові рахунки визначено - 01.01.2022 року.

Інформацію поширило Головне управління ДПС у Тернопільській області. Також там додають, що рахунки за кодами класифікації доходів, що були відкриті у 2021 році в розрізі територіальних громад, із 01.01.2022 року будуть закриті.

Схоже повідомлення розмістило Головне управління ДПС у Чернігівській області.

Будуть змінені рахунки для зарахування:

- військового збору (ККДБ 11011000, 11011001);

- податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (КБКД 11020100);

- акцизних податків, що зараховуються до державного бюджету (спирт, лікеро-горілчана продукція, пиво) (КБКД 14020100, 14020200, 14020400);

- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (КБКД 19011000);

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету (КБКД 21010100);

- штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (КБКД 21080900);

- пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД (КБКД 21081000);

- коштів від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (КБКД 31010100);

- ПДВ у частині сплати пені та грошових зобов'язань, визначених контролюючим органом (КБКД 14060100).

Тож уважно заповнюйте реквізитів в платіжних дорученнях, зокрема, поле "Призначення платежу", адже це впливає на своєчасність та повноту зарахування сплачених сум до інтегрованих карток платників та дозволяє уникнути неправомірного боргу та штрафних санкцій.

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