Зарплату готовят к повышению

Президент Петр Порошенко предлагает повысить минимальную заработную плату до 4100 грн. Это на 377 грн больше зарплаты, которую правительство предлагает платить украинцам уже через месяц. И хотя президентская "прибавка" составляет всего 10% от заложенной в бюджет "минималки", а люди ее получат только в конце 2018 года, эксперты уже предрекают ускорение инфляции и непосильные затраты бизнеса на налоги и оплату труда (укр.).

На радость людям

Правительство предлагает поднять минимальную зарплату с нынешних 3200 грн до 3723 грн (+16,3%) уже через месяц - с 1 января 2018 года. Об этом говорится в проекте закона No 7000 "О госбюджете на 2018 год", который Кабмин доработал ко второму чтению. Но президенту Петру Порошенко этого оказалось мало. "По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать итоги полугодия или трех кварталов, чтобы принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн", - пообещал он. Речь идет о повышении минимальной зарплаты в конце следующего года.

Глава государства уже получил поддержку своей инициативы. "У нас есть все шансы достичь минимальной зарплаты 4100 грн в 2018 году неинфляционным путем", - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Что мешало правительству самим добавить еще 377 грн к "минималке", он умолчал.

Интерес Кабмина очевиден: повышение зарплат увеличит поступление единого социального взноса в Пенсионный фонд, что позволит "в очередной раз повысить пенсии". А благодаря росту сбора налога на доходы физлиц увеличатся поступления государственного и местных бюджетов.

Плюс на минус

Практиковаться в риторике повышения минимальной зарплаты власть начала год назад, когда удвоила "минималку". Экономисты предупреждали о рисках ускорения инфляции. Их страхи оправдались: Нацбанк не смог достичь цели таргетирования в 8% +/- 2 п.п. "По итогам года Нацбанк не справился с таргетированием инфляции, в частности из-за поднятия минимальной зарплаты до 3200 грн", - отмечает аналитик ИК Adamant Capital Константин Фастовец.

В Нацбанке подсчитали, что рост минимальной зарплаты добавил в 2017 году примерно 2-2,5% к инфляции. Это вынудило его ухудшить годовой инфляционный прогноз с 9,1% до 12,2%, притом что в октябре инфляционный показатель составлял 14,6%. Именно высокие инфляционные риски вынудили НБУ отказаться от монетарного стимулирования и поднять учетную ставку до 13,5%.

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий напоминает, что Нацбанк уже называл возможный рост заработных плат одним из рисков инфляции 2018 года. "А это значит, что Нацбанк продолжит жесткую монетарную политику и, скорее всего, будет дальше повышать учетную ставку", - считает эксперт. Вице-премьер Павел Розенко об этих рисках вчера не вспоминал, как и не увидел связи между текущим ускорением потребительской инфляции и удвоением минимальной зарплаты (см. "Власть взвалила на себя груз 3200).

Правительство в минувшую пятницу ухудшило прогноз инфляции на следующий год с 7% до 9%, а Нацбанк еще в октябре ухудшил свой прогноз с 6% до 7,3%. Оба этих прогноза основаны на "минималке" в 3723 грн, поэтому ее повышение до 4100 грн окажет дополнительное давление на уровень цен. Но это влияние будет слабым. "Оно будет в пределах контролируемого диапазона", - говорит FinClub руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

Не ожидает всплеска инфляции и член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, поскольку речь идет о небольшом приросте зарплат. "В прошлый раз ее подняли в два раза, или на 100%, сейчас - на 28%, то есть влияние будет на уровне 0,5-1 п.п., ближе к 0,5 п.п.", - подсчитал Виталий Шапран. В Нацбанке пока не прокомментировали инициативу президента.

Потребительский интерес

Повышение оплаты труда остается дискуссионной темой в среде экономистов. С одной стороны, это приводит к детенизации "зарплат в конвертах", с другой - увеличению затрат бизнеса, который может провести увольнения с целью оптимизировать затраты на труд. "Еще одним следствием повышения минимальной зарплаты считается снижение конкурентоспособности украинских товаров. Но зарплаты и так сейчас сильно растут, в том числе по причине эмиграции работников в ЕС после получения Украиной безвизового режима", - говорит Константин Фастовец. Средняя заработная плата в Украине в 2017-м выросла с 6008 грн до 7377 грн (+22%).

Действия правительства можно трактовать как попытку исправить дисбаланс: после рецессии 2014-2015 годов доля зарплат в структуре ВВП рухнула с 52% до 36,8%. "Перераспределение дохода сместилось в сторону прибыли предприятий всех форм собственности (государственной и частной). Новая структура дохода, с одной стороны, является естественным стимулом к росту частных инвестиций. Но эта структура является нестабильной с макроэкономической точки зрения, ведь инвестиции в основной капитал являются самым переменным компонентом ВВП, а потребление граждан и расходы правительства - наиболее стабильным. Поэтому восстановление предыдущей структуры распределения дохода чрезвычайно необходимо для стабилизации экономики, которая и так медленно восстанавливается", - отмечает Александр Вальчишен.

Руденко Виктория

Финансовый клуб

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