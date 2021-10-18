Зеленський очікує, що виконавча рада МВФ затвердить домовленості про новий транш у листопаді

Президент України Володимир Зеленський очікує, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду у листопаді затвердить домовленості між Україною та МВФ про перший перегляд програми співпраці stand-by. Про це Зеленський написав у Twitter 18 жовтня.

"Україна та МВФ досягли домовленості на робочому рівні щодо завершення першого перегляду програми stand-by. Очікую, що виконавча рада МВФ затвердить ці домовленості у листопаді. Це дасть змогу Україні отримати близько $700 млн і вкотре підтвердить нашу тісну співпрацю", - написав президент.

18 жовтня місія МВФ і влада України досягли угоди про заходи на підтримку реформ у країні у контексті угоди за форматом stand-by. Це відкриває шлях до винесення на розгляд виконавчої ради МВФ результатів першого перегляду програми stand-by і прохання про продовження строків програми. Завершення першого перегляду уможливить транш на приблизно $700 млн.

Україна співпрацює з МВФ за новою програмою stand-by. Виконавча рада Фонду схвалила її 9 червня 2020 року. Згідно з нею, планують виділити $5 млрд чотирма траншами. 12 червня Україна отримала $2,1 млрд першого траншу. Як говорив міністр фінансів Сергій Марченко, Київ очікував на отримання ще двох траншів по $700 млн до кінця 2020 року, але цього не сталося.