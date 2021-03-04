Зеленський підписав закон про перехід на електронні трудові книжки: що зміниться

Президент Володимир Зеленський у четвер, 4 березня, підписав закон, що передбачає введення в Україні електронних трудових книжок і їх використання для підтвердження стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій і т.п..

Йдеться про Закон No 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Документ також регулює питання про автоматичне призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду Таким чином, українці зможуть оформити виплату без особистого звернення зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

"Таким чином вдосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, передбачається поступова відмова від паперових трудових книжок", - зазначили в ОП.

У країні встановлено п'ятирічний перехідний період (буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна). За цей час до Державного реєстру повинні внести відомості з "традиційних" трудових.

Пресслужба Офісу президента вказала, що закон: