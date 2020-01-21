Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Условия кредитования

-- Предполагается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места.

-- Под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%.

-- Под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Кредиты можно брать в любой сфере деятельности: энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов. Выбрать кредит наличными

Что нужно для участия

- Бизнес-план

- Положительная финансово-кредитная репутация

- Платежная дисциплина.

С 1 февраля 2020 года Кабмин запустит анонсированную президентом программу дешевых кредитов.

3 декабря 2019 года Зеленский анонсировал государственную программу кредитования бизнеса "Возвращайся и оставайся". Цель программы - вернуть домой украинских заробитчат и предоставить доступные кредиты на собственное дело.

Минфин

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