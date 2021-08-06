Злочевський переписав весь газовий бізнес на дочок

Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський переоформив компанії з видобутку корисных копалин на двох дочок. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер, через кіпрські компанії дві дочки Злочевського, Анна і Карина, стали власниками 13 видобувних компаній. Раніше вони входили до складу Burisma Group. При цьому сайт групи компаній не працює як мінімум з 2021 року.

Зокрема, Злочевський переписав на дочок компанії Еско-Північ, Куб-Газ, Парі, Перша українська нафтогазова компанія, Сістемойлінжінірінг, Надрагаз, Алдеа-Україна, Бурізма Сервіс, Технокомсервіс, Надрагазвидобування, Газойлінвест, Геоюніт і Нафтогазопромислова геологія.



Микола Злочевський займав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. Він контролює компанію Burisma Group. У 2010-2012 роках чиновники Мінекології видавали дозволи на користування надрами його компаніям. Злочевський був оголошений в розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи в його відношенні і компанії Burisma були закриті. З 2019 – після скандалу з сином Джо Байдена – був у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma. Його також підозрювали в організації дачі рекордного хабара в $6 млн директору НАБУ Артему Ситнику і керівнику САП Назару Холодницькому. За ці гроші вони повинні були закрити справу проти Злочевського про привласнення і розтрату грошей.

У 2018 році група Burisma здобула 1,08 млрд кубометрів газу (четверта за обсягом видобутку в країні) і 74 100 т нафти з конденсатом. У 2017 році купила компанію Надрагазвидобування (Львів), яка мала була ліцензію на розробку Шевській площі в Дніпропетровській області. У тому ж 2017 році Burisma оформила контроль над компаніями Сістемойлінженірінг, Нефтегазпромишленная геологія, Технокомсервіс і Газойлінвест. Станом на 2019 рік у склад Burisma входило 12 операційних компаній. У 2019-2020 роках Burisma купила активи Cadogan Ukraine компанії ПК Газдобича і Астроінвест Україна. У травні 2020 року Burisma стала власником сейсморозвідувальних компанії Геоюніт.