Президента Zoom раптово звільнили

Платформа відеоконференцій Zoom звільнила президента компанії Грега Томба.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Як зазначається, контракт із Томбом був раптово розірваний “без причини”.

Бізнесмен обійняв посаду президента компанії у червні 2022 року. Він контролював продажі компанії, а підпорядковувався безпосередньо головному виконавчому директору Еріку Юаню.

У Zoom повідомили, що наразі заміну Томбу не шукають.

Компанія Zoom у лютому цього року скоротила 15% персоналу – 1300 осіб – на тлі зниження попиту на її послуги.