60% сообщений на русском в Twitter генерируют боты - исследование НАТО

В Twitter 60% всех русскоязычных аккаунтов - это боты.

Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по вопросам стратегических коммуникаций, - сообщает "Голос Америки".

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В целом 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных аккаунтов являются ботами", - говорится в докладе.

Исследование базируется на анализе подборки данных Twitter, которые касались военной активной в странах Балтии и Польше.

"Эта подборка не является репрезентативной относительно Twitter в целом. Выводы могут быть другими в случае других медиа платформ", - отмечает доклад.

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"Политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики", - говорится в документе.

Напомним, во вторник, 24 октября, хакеры атаковали сайт Министерства инфраструктуры, после этого взломали информационную систему международного аэропорта "Одесса", а затем их жертвой стал киевский метрополитен.

СБУ удалось заблокировать распространение компьютерного вируса- шифрувальника и выяснить, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой техподдержки компании Майкрософт.