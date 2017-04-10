Аласания избран председателем правления Общественного вещания

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании сегодня избрал председателем правления Общественного вещания (ОВ) Зураба Аласанию. Об этом сообщает ОВ.

"За Зураба Аласанию во втором туре проголосовали 10 членов Наблюдательного совета, за Олега Наливайко - 7 человек", - заявил представитель счетной комиссии Наблюдательного совета НСТУ Владимир Яворивский.

Строить Общественное вещание председатель правления будет вместе с командой. В нее войдут: Роман Винтон, Николай Чернотицкий, Инна Гребенюк, Юрий Макаров, Саша Кольцова, Дарья Юровская, Владислав Грузинский, Дмитрий Хоркин, Дмитрий Хильченко, Галина Бабий, Николай Ковальчук, Анастасия Рингис, Михаил Шматов, Игорь Куляс, Дмитрий Грузинский, Елена Шахова, Маси Найем, Оксана Панасовская и еще около 700 человек по всем подразделениям НСТУ.

Аласания ранее, 25 марта 2014 года, был назначен генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Его кандидатуру предложили Кабмину представителями медиасообщества. Тогда он заявил, что конечной целью реформирования Первого национального видит "разгосударствление" и создание на его базе общественного вещания.

Напомним, ранее сообщалось, что Зураба Аласанию официально уволили с поста генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины в ноябре 2016 года "по соглашению сторон". В то же время Аласания оставался главой комиссии по преобразованию НТКУ в ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".