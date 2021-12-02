Бюджет Суспільного на 2022 рік становитиме 1, 871 млрд грн

Недодали 526 млн.

2 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та окремо – в цілому державний бюджет України на 2022 рік. Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України складає 1 млрд 871 млн 276,7 тис. Це на 526 млн грн менше від суми, передбаченої законом про Суспільне.

У другому читанні проєкт бюджету підтримали 264 нардепи, після цього 268 голосами «за» підтримали проєкт у цілому з урахуванням висновку бюджетного комітету. Проти голосували 35 нардепів, утримались – 36.

Всі кошти для НСТУ заплановані як видатки споживання загального фонду державного бюджету, на видатки розвитку (капітальні видатки) – 0 грн. У 2021 році на капвидатки виділили понад 35 млн із загального фонду і 400 млн із спеціального фонду.

Згідно з Законом «Про Суспільне телебачення та радіомовлення» фінансова підтримка має становити 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

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У фінансовому плані НСТУ на 2022 рік фінансова підтримка розрахована згідно з законом у сумі 2 394,7 млн грн.

Нагадаємо, з 2017 року новостворений Суспільний мовник жодного разу не отримав повного фінансування від держави.

У держбюджеті на Суспільне на 2021 рік виділили 2,2 млрд грн. Із загального фонду на Суспільне виділили 1 874 158,0 грн. Із них видатки споживання – 1 838 414,7 грн, видатки розвитку – 35 743,3 грн. Ці кошти НСТУ отримала. А кошти з спеціального фонду, який наповнюється податками з лотерейного бізнесу, на підтримку НСТУ (капвидатки) було заплановано 400 млн. За словами голови правління НСТУ Миколи Чернотицького, НСТУ отримала близько 52 млн.

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