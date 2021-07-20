Деякі телеканали та телепередачі порушують мовний закон

За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

"За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти", - написав Кремінь.

Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"; т/с "Таїсія"); "Україна" - 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії"); "Мега" - 2 порушення (т/с "Містична Україна"; т/с "Секретні території"); "ICTV" - 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"); "К1" та "НТН" - по одному порушенню.

За його словами, на інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

Також Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.

"Звернувся також до телеканалів щодо необхідності неухильного виконання норм частини шостої статті 23 Закону та з вимогою забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів (у т. ч. телевізійних серіалів та їх окремих серій) державною мовою", - додав він.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

14 липня 2021 року Велика палата Конституційного суду України визнала конституційним Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2021 року набули чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.