DW: Роскомнадзор намерен блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

Роскомнадзор подготовил законопроект о запрете использовать средства обхода блокировки сайтов. Поисковики обяжут не выдавать ссылки на запрещенный ведомством контент.

Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий использовать средства обхода блокировки сайтов с запрещенным контентом. Об этом в среду, 19 апреля, пишут газета "Ведомости" и агентство РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.

Согласно законопроекту, анонимные прокси-серверы (анонимайзеры) и виртуальные частные сети (VPN-сервисы) должны будут включать в свои "черные списки" запрещенные Роскомнадзором интернет-ресурсы. В противном случае их тоже будут блокировать.

Проект закона обязывает также поисковые системы прекращать выдачу ссылок на заблокированные в России сайты. За нарушение этого требования поисковикам грозит штраф до 700 тысяч рублей.

В Роскомнадзоре официально не комментируют эту законодательную инициативу.

Deutsche Welle

http://www.dw.de