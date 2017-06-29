Евровидение: Украину оштрафовали, Россия отделалась предупреждением

Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Украину за нарушение обязательств во время подготовки к песенному конкурсу "Евровидение-2017", в то время как России вынесли предупреждение

Об этом сказано в заявлении вещателя, который является организатором конкурса, передает Deutsche Welle.

Европейский вещательный союз наложит на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины "существенный штраф" за то, что она "не смогла должным образом выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в вопросе участия российской исполнительницы", а также из-за "серьезные задержки" в процессе подготовки конкурса. Сумма штрафа союзом не была названа.

В то же время, EBU заявляет, что не собирается накладывать денежный штраф или любые другие санкции против России из-за ситуации вокруг недопуска представительницы этой страны Юлии Самойловой к участию в песенном конкурсе и отказом его транслировать.

"О спекуляций относительно санкций против российского члена EBU, "Первого канала", который вышел из конкурса но не транслировал шоу в прямом эфире, исполнительный комитет "Евровидения" рекомендовал в дальнейшем не применять меры против вещателя на данный момент", - отмечается в заявлении.

В EBU добавили, что вынесли предупреждение "Первому каналу" из-за того, что его представители не участвовали во встрече глав делегаций стран-участниц конкурса, которая проходила в марте в Киеве, а также из-за отказа транслировать конкурс.

"Исполнительный комитет считает, что эти нарушения правил конкурса объясняются тем фактом, что артистка от России не была допущена к участию в конкурсе в Украине", - говорится в заявлении EBU.

Ранее "ДС" сообщала, что Европейский вещательный союз заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017 и скандала по поводу участия России в конкурсе.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила Закон Украины.

Напомним, что представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в аннексированном Крыму.