Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину российскую книгу об Илье Муромце

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказался выдать разрешение на распространение в Украине ряда книг, напечатанных в России. Это следует из перечня, опубликованного на сайте Госкомтелерадио.

В перечень, в частности, попали "Большая энциклопедия школьника", "Православие. Честный разговор", "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях", "Богатырские русские сказки" и "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго".

Всего в список попало 20 наименований книг на русском языке преимущественно исторического плана. Количество экземпляров, которые планировали ввезти в Украину, составляет от 500 до 30 тыс.

В документе указано, что речь идет об издательской продукции, изготовленной или ввозимой с территории государства-агрессора. Отрицательное заключение книги получили от экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины", запрещающий использование любой аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины и прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта.

Согласно закону, под запрет попадают любые аудиовизуальные произведения, в которых содержится "популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-агрессора".

Илья Муромец - персонаж русских сказок, богатырь.