Instagram ввел две новые функции, позволяющие пользователям не заботиться о своем видео

В популярной социальной сети Instagram появилось две новые функции для Direct: пейзажи и ориентация портретов, а также были добавлена геолокация, сообщается на официальной соцстранице.

"Теперь, когда вы отправляете фото или видео с друзьями, снятое на телефон, вам не придется переживать за кадрирование", - говорится в сообщении.

Авторы нововведений акцентировали внимание на том, что теперь в Direct доступна ориентация изображений и создания пейзажей. Кроме этого были добавлены ссылки на местоположение.

Напомним, ежемесячная аудитория Instagram достигла 700 млн пользователей , а за четыре месяца их число выросло на 100 000 000.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, благотворительная организация The Royal Society for Public Health (RSPH, "Королевское общество общественного здоровья Великобритании") и входящее в него движение Young Health Movement (YHM , "Движение за здоровье молодежи") заявило, что социальная сеть Instagram оказывает очень пагубное влияние на здоровье молодых людей.