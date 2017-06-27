IT-эксперты порекомендовали основные методы защиты ПК от заражения вирусом-шифровальщиком

Сегодня в Украине прошла массовая волна заражений компьютеров очередным вирусом-шифровальщиком, пострадало значительное количество украинских компаний, включая банки и энергетические предприятия. Отечественные IT-эксперты не остались в стороне и подготовили рекомендации, которые в данных условиях помогут защитить компьютеры от заражения.

Итак, рекомендации специалистов по информационной безопасности компании БАКОТЕК включают в себя следующие шаги: блокировка на уровне конечных точек запуска файлов *.exe, *.js*, *.vbs из %AppData%; на уровне почтового шлюза - блокировка сообщений с активным содержимым (*.vbs, *.js, *.jse, *.exe); на уровне proxy - блокировка загрузки архивов, содержащих активное содержимое (*.vbs, *.js, *.jse); блокировка SMB и WMI портов, в первую очередь 135, 445;

после заражения - НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ КОМПЬЮТЕР!

не открывайте подозрительные письма и особенно вложения в них; принудительно обновите базу антивируса и операционные системы.

Не остались в стороне и эксперты по безопасности компании Киевстар, которые рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности при работе с информационными ресурсами в онлайне: Не открывайте ссылки на веб страницы, полученные в подозрительных письмах или СМС.

Ни в коем случае нельзя запускать программы, которые предлагают скачать или установить подобным образом.

Злоумышленники могут ввести в заблуждение получателя, розыгрышем призов, использованием логотипов известных компаний, призывом к срочному выполнению и другими способами социальной инженерии.

Внимательно проверяйте адрес веб страницы или адрес отправителя письма. Особенно необходимо быть внимательным, в случае если Вам предлагают ввести логин и пароль.

Не открывайте вложения писем, полученных от неизвестных адресатов. Если есть малейшее подозрение на содержимое письма, перед открытием вложения обязательно проверьте его антивирусом. В случае выявления вируса обязательно удалите письмо и очистите папку "Удалённые".

Не устанавливайте на компьютерах и мобильных устройствах программы из неофициальных источников. Программы могут содержать скрытый вредоносный функционал, который не обнаруживается системами защиты.

Внимательно относитесь к паролям: используйте сложные пароли, не пользуйтесь одним паролем в разных системах, как в корпоративных так и в личных аккаунтах. Обязательно устанавливайте пароль на блокировку мобильного устройства.

Эксперты также рекомендуют всем компаниям, которых пока что не коснулись атаки, провести качественный аудит безопасности и подготовиться к атакам подобного типа.