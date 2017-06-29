Киру Муратову включили в состав Американской киноакадемии

Украинский режиссер Кира Муратова стала членом Американской киноакадемии, по результатам голосования которой вручают "Оскар".

Об этом сообщается на веб-сайте киноакадемии.

В приглашении кинорежиссеров упомянуто два фильма Киры Муратовой - "Астенический синдром" и "Настройщик".

В этом году стать членом организации пригласили 744 человека из 57 стран, в том числе Киру Муратову. Отмечается, что 39% приглашенных в этом году - женщины.

Это связано с тем, что в 2015 году организаторов "Оскара" обвиняли в неравенстве, поскольку подавляющее большинство членов Американской киноакадемии - белые мужчины. Теперь же, в сравнении с 2015 годом, количество женщин выросло на 359%, а количество киноакадемиков с другим цветом кожи - на 331%.

Среди режиссеров, которые стали киноакадемиками в этом году, - лауреат Оскара-2017 Барри Дженкинс, Ким Ки Дук, Алехандро Ходоровский, Такаши Миике, Гай Ричи, Джонни То и другие.

Кира Георгиевна Муратова - академик Национальной академии искусств Украины, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко и многочисленных профессиональных наград.

Стоит заметить, что Кира Муратова также является членом Украинского оскаровского комитета, который определяет, кого номинировать от нашей страны на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".