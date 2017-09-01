Лобода стала ведущей российского МУЗ-ТВ

Певица Светлана Лобода (LOBODA) стала ведущей хит-парада "10 Sexy" на российском канале МУЗ-ТВ.

Об этом сообщается на сайте МУЗ-ТВ и в Instagram знаменитости.

Вместе с Лободой вести чарт будет уроженец украинского Донецка Александр Ревва, известный также как Артур Пирожков.

Первый показ состоится 2 сентября в 21:00.

"Две самые сексуальные звезды современности - Артур Пирожков и LOBODA по очереди выступают ведущими самого откровенного хит-парада на МУЗ-ТВ. Какой клип сверху, а какой снизу - следи за движением!" - сказано на сайте МУЗ-ТВ.

В инстаграм знаменитости также размещено сообщение о скором первом эфире Лободы.

Напомним, в августе концерт Лободы на День города в Одессе отменили из-за "опасности для одесситов".

Ранее LOBODA заявила, что готовится собирать стадионы и будет игнорировать диалоги с украинскими радикалами.