Міністр Ткаченко: YouTube не відповів на звернення щодо блокування телеканалів із "пулу Медведчука"

Українська сторона зверталася в YouTube із проханням заблокувати телеканали з "пулу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя "Віктора Медведчука", але відповіді не отримала.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" 20 квітня повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує сайт "Гордон".

"Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення щодо санкцій по Медведчуку. Відповіді поки не було", - заявив Ткаченко.

Міністр не побачив суттєвих підстав продовжувати санкційну політику щодо інших телеканалів.

"Рішення щодо медведчуківських каналів виняткове [...] Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа. І тому важливі дії, які можуть зробити органи влади щодо таких медіа - які у нас і так у принципі заборонені, але де-факто вони є", - пояснив Ткаченко свою позицію.

Контекст:Президент України Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів. Санкції передбачають позбавлення ліцензій "112 Україна", ZIK і NewsOne, їм наказано припинити мовлення, усю легальну діяльність медіакомпаній припиняють строком на п'ять років. Провайдери одразу ж почали блокувати телеканали, а ті зробили спільну заяву про "політичну розправу" і пообіцяли боротися "за своє право мовити для українців".

Співробітники телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne, які пов'язують із Медведчуком і які потрапили під санкції РНБО, вийшли 26 лютого в ефір на каналі "Перший незалежний". 25 лютого у львівського каналу змінився власник, ним стало ТОВ "Медіахолдинг "Новости", створене 100 працівниками заблокованих каналів. За годину канал від'єднали від мовлення на супутнику, а потім і в кабельних мережах, він продовжив мовлення в інтернеті. В ефірі та соцмережах телеканала повідомили, що провайдери та супутникові оператори дістали вимогу від СБУ не надавати йому жодних послуг. 4 лютого у Верховний Суд надійшло два позови від громадян України з вимогою визнати незаконним указ президента. 9 лютого в суд надійшов ще один позов від харківського юриста, члена Чугуївської правозахисної групи Романа Лихачова. 19 березня Верховний Суд відмовив у задоволенні позову про скасування санкцій проти "телеканалів Медведчука".