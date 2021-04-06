Макс Левчин, Ян Кум и Сергей Брин, выходцы из СССР, стали сооснователями PayPal, WhatsApp и Google и заработали миллиарды долларов.

Макс Левчин (PayPal, Affirm) Место рождения: Киев, Украинская ССР, СССР Гражданство: США Состояние: $1,9 млрд

В январе 2021 года в списке Forbes появился новый миллиардер - сооснователь сервиса PayPal и финтех-стартапа Affirm Макс Левчин. В результате резкого роста стоимости акций Affirm состояние Левчина, которому принадлежит 11% акций, выросло к концу торгов 13 января до $2,7 млрд.

На самом деле американского программиста и веб-разработчика зовут Максимилианом: отец Макса, поэт, прозаик и драматург, был поклонником поэта Максимилиана Волошина. Мама, Эльвина Зельцман, научный сотрудник Национального университета пищевых технологий в Киеве, параллельно тоже занималась творчеством как художник и фотограф, но после аварии на Чернобыльской АЭС ей пришлось обучиться программированию: таким большим был объем работы. Ей даже выдали компьютер - неслыханная роскошь для СССР 1986 года, которой она с удовольствием поделилась с 11-летним сыном.

Через пять лет, в 1991-м, семья эмигрирует в США. Макс ехал с достаточно хорошим уровнем английского языка и смог поступить в Иллинойский университет в Урбана-Шампейне. Позже он будет рассказывать, что во время учебы постоянно занимался программированием. А после окончания университета в 1997 году переехал в Кремниевую долину.

PayPal не был первым проектом Макса Левчина: до него он запустил несколько неудачных стартапов. Да и с PayPal все получилось не сразу - достаточно сказать, что в 1999 году он был признан одной из худших бизнес-идей. Хотя проект, к осуществлению которого Макс привлек инвестора Питера Тиля, выглядел многообещающе: первый в мире платежный инструмент, который позволит безопасно покупать и переводить деньги в интернете, не раскрывая данные банковского счета. Впрочем, к этой схеме тоже надо было прийти - и, к счастью, Левчину и Тилю это удалось. Их компания получила название Confinity, а вскоре Макс познакомился с Илоном Маском, который разрабатывал похожий проект - X.com.

Разработчики объединили усилия, и возникла PayPal, которую потом назовут идеальным стартапом. Всего за два года компания получила около $20 млн инвестиций, а в 2002-м достигла капитализации в $1 млрд. В том же году было принято решение продать PayPal интернет-аукциону eBay за $1,5 млрд.

Макс Левчин получил в результате этой сделки около $34 млн и в 28 лет стал миллионером. Потом он сделал еще один стартап - фотохостинг Slide, который в 2010 году продал Google за $182 млн.

В 2012-м Левчин вернется к удачному для него направлению мобильных финансов, запустив Affirm - мобильное приложение с функциями виртуальной кредитки, которое предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Как уже говорилось выше, этот стартап сделал вчерашнего эмигранта из Украины миллиардером из американского списка Forbes.

Ян Кум (WhatsApp) Место рождения: Киев, Украинская ССР, СССР Гражданство: США Состояние: $10 млрд

Когда Facebook предложил за WhatsApp рекордную сумму в $19 млрд, Ян Кум решил, что самым подходящим местом для подписания договора будет здание, где он в свое время получал талоны на бесплатную еду, - именно так начиналась его "американская история".

Они с мамой эмигрировали из Украины в начале 1990-х. В чемодане Фаины Кум были ручки, карандаши и тетради - больше везти было нечего. В Маунтин-Вью (Калифорния) она начнет подрабатывать няней, а 16-летний Ян - уборщиком в магазине. Параллельно с работой он учился, но американская школа не нравилась, и Кум занялся самообразованием, находя в букинистических лавках книги по вычислительным системам.

В 19 лет он написал код и присоединился к хакерской группировке w00w00. Потом была учеба в университете в Сан-Хосе, Калифорния, и работа в Ernst & Young, где бывший хакер занимался информационной безопасностью. В это время он познакомится с менеджером Yahoo! Брайаном Эктоном, который предложит Куму присоединиться к компании. Они проработают там до 2007 года, а потом вместе уволятся: им обоим не нравилась реклама и тратить жизнь на нелюбимую работу не хотелось.

Тогда у Яна уже были отложены деньги, и он мог позволить себе какое-то время не работать. Впрочем, они с Эктоном пытались устроиться в Facebook - но их не взяли, что, судя по сохранившейся в соцсетях информации, не сильно расстроило друзей. В 2009 году в руки Кума попал iPhone, и он понял, насколько перспективна идея мобильных приложений.

Журналисты любят рассуждать о том, что все дело в эмигрантской судьбе: когда в 1992 году Ян с мамой уехали в США, им было сложно общаться с оставшимся в Украине отцом Яна - звонки за океан стоили дорого. У сегодняшних эмигрантов такой проблемы нет: у них есть WhatsApp. Но сначала приложение разочаровало своего автора: после запуска в 2009-м его скачали только знакомые Кума. Он уже собрался отказываться от этой идеи, когда на помощь снова пришел Эктон: он убедил дать WhatsApp "испытательный срок" - хотя бы пару месяцев.

За это время Apple сделал функцию push-уведомлений. Кум обновил WhatsApp, и теперь, когда пользователь менял свой статус, об этом узнавали все его контакты. Приложение стало точно соответствовать своему названию: WhatsApp - "Как дела?". В том же году Эктон, ставший сооснователем WhatsApp, привлек первые инвестиции - $250 тыс.

В 2011-м WhatsApp попал в топ-20 лучших приложений App Store, а Кум и Эктон приняли $8 млн от компании Sequoia. В 2013 году аудитория мессенджера вырастет почти до 200 млн активных пользователей, и та же компания вложит в WhatsApp еще $50 млн. В 2014-м, когда у WhatsApp было уже больше 450 млн пользователей, состоялась рекордная сделка с Facebook. Согласно пожеланию Кума, он, Брайан Эктон и венчурный инвестор Джим Гетц подписали договор на продажу компании в бывшем здании центра социальной помощи, где Кум получал талоны на питание.

Сумма сделки составила $19 млрд. Бывший эмигрант стал миллиардером. Серей Брин (Google) Место рождения: Москва, РСФСР, СССР Гражданство: США Состояние: $89 млрд

В отличие от Яна Кума и Макса Левчина, самый богатый человек в этом списке приехал в США в шестилетнем возрасте. В начале 1970-х годов советским евреям разрешат уезжать из страны, и пик массовой эмиграции придется на 1979-й: больше 51 тыс. выехавших. В их числе была и семья математиков Михаила и Евгении Брин - родителей будущего сооснователя Google.

Сергей сменил несколько школ (в первой над ним смеялись из-за сильного русского акцента), но главным для него всегда было домашнее обучение: кандидат физико-математических наук в СССР, в США - преподаватель Мэрилендского университета Михаил Грин занимался с сыном. А в девять лет у Сергея появится первый компьютер - Commodore 64.

В 17 Брин поступил в Мэрилендский университет и через три года, продолжая семейную традицию, получил диплом бакалавра по специальности "математика и вычислительные системы". Потом была магистратура в Стэнфордском университете и знакомство с Ларри Пейджем, с которым они сначала спорили по любому научному поводу. Расхожее выражение "в споре рождается истина" в данном случае оказалось справедливым: из их споров родилась поисковая система для Стэнфордского университета. В основе была революционная идея систематизации найденных страниц по числу ссылающихся на них других сайтов, то есть по популярности.

В сентябре 1997 года был зарегистрирован домен google.com, а спустя год, в 1998 - компания Google. Самое интересное, что название стало результатом ошибки одного из инвесторов, к которым обратились Брин и Пейдж с просьбой о финансировании. Система должна была называться Googol -то есть число из единицы и ста нулей, но сооснователь компании Sun Microsystems Энди Бехтольштейм в спешке напишет на чеке (на $100 тыс.) "Google" - и, чтобы получить эти деньги в банке, Брину и Пейджу пришлось регистрировать компанию под этим именем.

Уставный капитал новой компании был заявлен в $1 млн. В 2004-м, когда Google вышла на IPO, она была оценена в $23 млрд. Через 10 лет, в 2014-м, Google заняла второе место в списке самых дорогих компаний мира: ее рыночная капитализация оценивалась в $400 млрд. Тогда же Сергей Брин впервые попал в список миллиардеров журнала Forbes с состоянием в $4 млрд.

В 2019 году Ларри Пейдж и Сергей Брин решили уйти со своих постов - гендиректора и президента Alphabet, материнской компании Google, оставив руководство Сундару Пичаи. В это время они занимали 10-е и 14-е места в списке самых богатых бизнесменов мира, но их активы Forbes оценивал приблизительно одинаково - $50 млрд у каждого.

По данным рейтинга Forbes The Real-Time billionaires list, сегодня Сергей Брин занимает девятое место в списке миллиардеров с состоянием в $89,6 млрд (на момент написания материала).

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Гульнар Танкаева

Курсив.kzhttps://www.kursiv.kz/news/biznes/2021-04/kak-emigranty-iz-sssr-sozdali-whatsapp-paypal-i-google