Meta: є ймовірність повного відключення Facebook та Instagram у Європі

У 134-сторінковому документі, надісланому компанією Meta (раніше Facebook) до Комісії з цінних паперів та бірж США, йдеться про потенційне відключення двох популярних соціальних мереж на території Європи. Провиною всьому новий закон Європейського Союзу.

На даний момент дані європейських користувачів Facebook та Instagram зберігаються на серверах Meta, розташованих як у Європі, так і США. У компанії відзначають, що це вирішальне значення до роботи таргетированной реклами. Однак новий закон ЄС вимагає, щоб усі дані європейських користувачів зберігалися та оброблялися виключно на території країн Європейського Союзу.

"Ми вважаємо, що остаточне рішення з цього питання може бути ухвалене вже у першій половині 2022 року. Якщо нова трансатлантична система передачі даних не буде прийнята і ми не зможемо продовжувати покладатися на SCC або інші альтернативні засоби передачі даних з Європи до Сполучених Штатів, ми, ймовірно, не зможемо забезпечити працездатність у Європі низки наших найважливіших продуктів та послуг, включаючи Facebook та Instagram. Це може суттєво та несприятливо вплинути на наш бізнес та фінансове становище", - йдеться у зверненні Meta до Комісії з цінних паперів та бірж.

У Meta вказує, що при найгіршому результаті постраждає не тільки вона, але й численні компанії, у тому числі європейські, чий бізнес та робота пов'язані з використанням Facebook та Instagram.

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