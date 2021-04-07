На сайті НАТО з'явилась україномовна версія

У середу, 7 квітня, на офіційному сайті НАТО з'явилась україномовна версія. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр назвав це "показовим кроком, який демонструє високий рівень нинішньої співпраці з Альнсом".

"Офіційний сайт #НАТО тепер можна переглянути українською. Показовий крок, який демонструє високий рівень нашої нинішньої співпраці. Членство в НАТО є одним із пріоритетів безпекової політики #України, і ми постійно рухаємося до цієї мети, - заявив Шмигаль.

Окрім того, на сайті НАТО інформацію можна переглядати англійською, французькою та російською мовами.

На якому етапі перебувають зараз відносини НАТО та України

Формально відносини Україна-НАТО були започатковані у 1991 році, коли Україна приєдналася до Ради північноатлантичного співробітництва (з 1997 р. - Рада Євроатлантичного партнерства). Україна першою серед держав колишнього СРСР приєдналася (08.02.1994) до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під її проводом. Українські миротворці були залучені до виконання завдань у складі Міжнародних сил безпеки в Косові, Тренувальної місії НАТО в Іраці, Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (МССБ).

14 вересня 2020 року президент України підписав Стратегію національної безпеки України, в якій наголошується на стратегічному значенні відносин з НАТО.

6 лютого 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу в здійсненні реформ для наближення до стандартів, досягнення яких є умовою для членства в організації.

Представники Альянсу неодноразово заявляли, що будуть пильнувати за ситуацією з російською агресією і беззаперечно підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. За матеріалами https://zaxid.net