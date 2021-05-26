Оголошено переможців конкурсу журналістики "Честь Професії-2021"

Цьогоріч у 6 основних номінаціях та 4 спецномінаціях змагалося 812 матеріалів. До шорт-листу основних номінацій увійшло 30 найбільш професійних, впливових та резонансних робіт, до спецномінацій - 21.

Також в основних номінаціях, окрім головного переможця, назвали і найкращі матеріали у локальних медіа. Окрім того, учасники отримали 2 спеціальні призи - "Надія журналістики" та "Найкращий аудіоматеріал".

Переможцями стали:

Номінація «Найкраще інтерв’ю» - Роман Кравець з «Української правди». Матеріал - «Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння» (https://cutt.ly/fbESaKR).

Спеціальний приз у номінації «Найкраще інтерв’ю у локальному медіа» - Олена Лівіцька з каналу соціальних новин «Перший». Матеріал - «Поговори зі мною. ПостРОЗМОВА із Русланою з луцького автобуса з терористом» (https://cutt.ly/hbESE1J).

Номінація «Найкращий репортаж» - Богдан Кутєпов та Христина Коціра з Громадського ТБ з матеріалом «Позивний «Домовина». Історія арештантки» (https://cutt.ly/5bES5hS).

Спеціальний приз у номінації «Найкращий репортаж у локальному медіа» - Олена Лівіцька та Ірина Кабанова з каналу соціальних новин «Перший». Матеріал - «Могила у квітнику. Три українки, поляк, який їх захищав, і ...один бузок на всіх. СВОЯ ІСТОРІЯ» (https://cutt.ly/ZbEDdCc).

Номінація «Найкраще новинне висвітлення резонансної події» - Вероніка Мелкозьорова з матеріалом «A tale of two mothers: How a Texas couple claimed their baby from Ukraine despite the coronavirus lockdown» для NBC News (https://cutt.ly/CbEDOPi) .

Спеціальний приз у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа» - Марина Пітиляк з ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ з матеріалом «Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили» (https://cutt.ly/ibEDAgc).

Номінація «Найкраща аналітика» - Алла Садовник, Інна Білецька, Дмитро Бондар, Олександр Стратонов з Суспільного. Матеріал - «Помилка 83» (https://cutt.ly/dbEFtHZ).

Спеціальний приз у номінації «Найкраща аналітика у локальному медіа» - Катерина Шевченко з Запорізького центру розслідувань з матеріалом «Опасные отходы, недопуск проверок и нарушения что скрывает мусорный полигон Запорожья» (https://cutt.ly/IbEFcD5).

Номінація «Найкраще розслідування» - Олена Логінова з Слідство.Інфо з матеріалом «Зірвати банк» (https://cutt.ly/SbEFZXM).

Номінація «Найкраща публіцистика» - Наталія Гуменюк, Максим Каменєв, Анна Цигима з матеріалом «Убивство Гонгадзе ─ 20 років у пошуках правди» для Суспільного (https://cutt.ly/ cbEGf9O).

Спеціальний приз у номінації «Найкраща публіцистика у локальному медіа» - Дарія Твердохліб, Мельничук Владислав, Цибух Ірина та Цюп'як Вірослав з матеріалом «Ігрень» для Суспільне. Дніпро. (https://cutt.ly/ fbEGxxk).

Спеціальна номінація від Наглядової ради «Пояснювальна журналістика в часи пандемії» - Анастасія Іванців. Матеріал - «Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки» для Лівого берега (https://cutt.ly/ 1bEGKj1).

- Анастасія Іванців. Матеріал - «Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки» для Лівого берега (https://cutt.ly/ 1bEGKj1). Спеціальна номінація від платформи Helpsmi - експерти онлайн «Експерт-знахідка» - Георгій Ерман з BBC News Ukrainian з матеріалом «Як українці врятували від різанини тисячі людей в Боснії і чому про це не говорять» (https://cutt.ly/nbEHkBl). Та Павло Новик з BIHUS.info з матеріалом «Присмак коксу: Як харківський завод роками вбиває екологію, відмахуючись від судів і екологів» (https://cutt.ly/pbEHxlD) .

Спеціальна номінація від Комісії з журналістської етики «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції» - Оксана Расулова з Лівого берега. Матеріал - «Духовна війна і загроза "майдану". Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів» (https://cutt.ly/LbEHK4A).

Спеціальній номінація від школи UMES «Найкращий журналістський експеримент» - Мирослав Ганущак з 1+1 media з матеріалом «Карантин: чи реально прожити день на метровій відстані від людей» (https://cutt.ly/QbEJtrQ).

Спеціальний приз «Надія журналістики» - Яна Радченко з матеріалом «Що потрібно знати про гендер, коли тобі 16?» для Гендер в деталях (https://cutt.ly/ 7bEGa8n).

Спеціальний приз «Найкращий аудіоматеріал» - Вікторія Лавриненко та Ярослава Грицак з The Ukrainians з матеріалом «Музика з історіями» (https://cutt.ly/2bEGlZ9).

Вітаємо переможців!