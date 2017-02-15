РФ возмущена из-за победы фото с убийством российского посла на World Press Photo 2017

Россия возмущена победой на конкурсе World Press Photo снимка убийства российского посла Андрея Карлова в Анкере. Об этом заявили в посольстве РФ в Анкаре.

В посольстве назвали решение отдать премию автору данного снимка Бурхану Озбилиджи "деморализаторским" и таким, которое показывает "полную деградацию этики и моральных ценностей".

Также Россия назвала снимки фотографа Associated Press неприемлемой "пропагандой ужаса и террора".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, победителем конкурса World Press Photo 2017 стал снимок с открытия выставки в Анкаре, на которой убили российского посла Андрея Карлова. Всего на фотоконкурсе соревновались 5 034 фотографа из 125 стран мира.