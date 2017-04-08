Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Сирии Башара Асада (фото)

Журнал Charlie Hebdo известен своими провокационными карикатурами на актуальные политические события

Опубликована карикатура на Башара Асада и химическую атаку в Идлибе

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Сирии Башара Асада и химическую атаку в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

Глава сирийского государства изображен на зеленом фоне в черно-белых тонах, при этом его нос зажат большой красной прищепкой. На заднем плане видна гора черепов. "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада", - говорится в подписи к рисунку.

Раннее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан- Шейхун сирийской провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Руководство страны отвергло обвинения и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за предполагаемую химическую атаку на президента Башара Асада и нанес ракетный удар по сирийской военной базе в провинции Хомс.