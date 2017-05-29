СБУ пришла с обысками в украинские офисы "Яндекса" - СМИ

В офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе проходят обыски с участием СБУ, сообщает AIN.ua со ссылкой на заявление главы пресс-службы "Яндекса" Аси Мелкумовой.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию"", - заявила она.

Как сообщает Markeitng Challenge, данную информацию изданию подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, По ее словам, обыск проводится на основании 111 Криминального кодекса Украины - государственная измена.