СБУ рекомендовала не использовать почтовые сервисы РФ при регистрации домена

Служба безопасности Украины (СБУ) просит не использовать российские почтовые сервисы при регистрации доменных имен с целью недопущения нанесения вреда информационной безопасности Украины, сообщает Интернет ассоциация Украины со ссылкой на соответствующее письмо спецслужбы.

В письме департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, адресованном Интернет ассоциации Украины 13 июня 2017 года, которое обнародовано на сайте ассоциации, сообщается, что в ходе осуществления мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности государства, выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зоне "*ua", "*укр", в том числе "gov.ua".

"В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения в соответствии с Указом Президента от 15.05.2017 No133 "О Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в письме СБУ.

Поэтому в СБУ просят с целью недопущения нанесения вреда информационной безопасности Украины провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами, согласно положению "О доменном комитете Интернет ассоциации Украины" от 28,05,2013.