Телеканалу "НАШ" призначили чергову перевірку - через висловлювання експрем'єра Азарова

Чергову перевірку телеканалу "НАШ" призначила Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Цього разу - через висловлювання колишнього прем'єр- міністра України часів президентства Віктора Януковича - Миколи Азарова. Про це повідомляє "5 канал".

В етері програми "Марафон" Азаров заперечував участь російських збройних сил у війні на Луганщині та Донеччині. А відповідальною за агресію він назвав українську армію.

У Нацраді вважають, що такі заяви мають ознаки розпалювання ворожнечі й можуть призвести до подальшого зростання насильства в ОРДЛО.

Також у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, де він заявив, що Міжнародний кримінальний суд нібито визначив, що в Україні - "громадянський конфлікт", а не війна.

Як наголошують члени регулятора, ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці висловлювання, і цим проігнорували право глядачів на повну та об'єктивну інформацію.

Це вже друга за останні тижні перевірка каналу "НАШ". Раніше представники регулятора прийшли до ЗМІ через висловлювання колишньої нардепки від "Партії регіонів" Олени Лукаш. Бо вона в етері провокативно та образливо висловилася у бік українських захисників.

4 лютого під будівлею телеканалу "НАШ" у Києві відбулися сутички, кількох активістів затримали.

5 Канал

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