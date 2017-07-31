Телеведущий Андрей Малахов со скандалом уволился из российского "Первого канала"

Российский телеведущий Андрей Малахов, получивший наибольшую славу благодаря программе "Пусть говорят", покидает "Первый канал" и само шоу, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Малахов решил уйти из-за конфликтной ситуации, которая сложилась в съемочной команде программы "Пусть говорят". Так, канал принял решение вернуть в работу над программой продюсера, которая работала на канале более девяти лет тому назад, в надежде, что та сможет помочь поднять низкие рейтинги шоу.

Однако ведущий не сработался с коллегой и выдвинул требование вернуть на должность прошлого продюсера. Канал долгое время не уступал Малахову, на что тот пригрозил им, что уволится. Для шоу "Пусть говорят" уже проводят кастинг на роль нового ведущего. На прошлой неделе были проведены первые пробные записи программ с возможными ведущими. По информации источника, пробовались двое мужчин.

Это же время журналист Егор Максимов написал в своем микроблоге Twitter, что Андрея перекупил главный конкурент телеканала, "Россия-1" (ВГТРК), а его место на Первом канале отдадут Дмитрию Шепелеву и его программе "На самом деле".

Пресс-центр ВГТРК, в свою очередь, не подтвердил данную информацию, подчеркнув, что на данный момент все руководство канала в отпуске, следовательно, это физически не может случиться в данный момент. Стоит отметить, что Андрей Малахов был ведущим программы "Пусть говорят" на протяжении более 12 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Артем Иванов, более известен под псевдонимом ISAAK, который примет участие в конкурсе "Новая Волна-2017" в Сочи от Украины, работает ведущим на российском телеканале. Исполнитель является ведущим музыкальных новостей на российском телеканале RU TV. Несмотря на то что певец будет представлять Украину, он на протяжении многих лет проживает в Российской Федерации.