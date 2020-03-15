Три мобільних оператора України скасували плату за роумінг на гарячі лінії держустанов

Мобільні оператори України зробили безкоштовними дзвінки в роумінгу на телефони гарячих ліній держустанов України через пандемію коронавируса.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Там відзначили, що домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України ( "Водафон", "Лайфселл" і "Київстар").

"У спеціальній смс-розсилки громадяни України за кордоном також отримають інформацію про зворотний зв'язок з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) Для оперативного вирішення невідкладних питань", - йдеться в повідомленні.