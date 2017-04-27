Турчинов: Разработан проект блокирования антиукраинского телерадиовещания в зоне АТО

Проект блокирования сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - подчеркнул он.

Турчинов добавил, что руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".

Несмотря на неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет планирует провести конкурсы на частоты для вещания в зоне АТО и Крыму.