У Facebook відмовляться від системи розпізнавання облич

Компанія Meta відключить у соціальній мережі Facebook систему розпізнавання облич у рамках заходів щодо обмеження використання цієї функції і в інших сервісах компанії, заявив у вівторок голова відділу штучного інтелекту Facebook Джером Пезенті.

"У найближчі тижні ми скасуємо систему розпізнавання облич у Facebook у рамках загальнокорпоративного заходу, спрямованого на обмеження використання розпізнавання облич у наших продуктах", - йдеться у заяві Пезенті, опублікованій на сайті блогу Meta.

За його словами, таке рішення ухвалили через "велике занепокоєння з приводу місця технології розпізнавання облич у суспільстві".

"Випадки, коли розпізнавання облич може бути корисним, необхідно зіставити з побоюваннями, що зростають, щодо використання цієї технології в цілому. Місце технології розпізнавання облич у суспільстві викликає багато побоювань, і регулюючі органи все ще розробляють чіткий набір правил щодо її використання", - зазначив Пезенті.

"В умовах невизначеності, що зберігається, ми вважаємо за доцільне обмежити використання розпізнавання облич", - додав він.

Як йдеться у публікації, відповідно до цієї зміни люди, які активізували в налаштуваннях систему розпізнавання облич, більше не будуть автоматично розпізнаватись на фотографіях та відео. У компанії також пообіцяли видалити шаблон розпізнавання облич, який використовується для їх ідентифікації.

У заяві наголошується, що в результаті виведення з ладу системи розпізнавання облич видалять понад мільярд індивідуальних шаблонів розпізнавання облич користувачів.

Більше того, зміна вплине на автоматичний альтернативний текст (AAT) - функцію, яка створює опис зображень для сліпих і людей з вадами зору. Після вимкнення системи розпізнавання облич опису фотографій за допомогою AAT більше не включатимуть імена людей, впізнаваних на фотографіях.

Як йдеться в повідомленні довідкового центру Facebook, у випадку, якщо користувач увімкнув функцію розпізнавання облич, соцмережа використовує шаблон для розпізнавання його обличчя для того, щоб знаходити фото та відео із зображенням користувача, щоб допомагати йому "переглядати контент або ділитися ним, пропонувати мітки, показувати більш актуальні матеріали та рекомендувати різні функції. Як повідомляють у соцмережі, цю функцію використовують також для захисту облікового запису користувачів від спроб третіх осіб видати себе за інших та від "інших способів неправомірного використання особи" людини.

Наприкінці жовтня компанію Facebook Inc. перейменували на Meta. Вона є материнською організацією Facebook, Instagram, WhatsApp та Oculus.