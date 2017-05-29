У журналистов, приехавших с Путиным в Версаль, сгорели ноутбуки

Несколько журналистов, прибывших в Париж для освещения российско- французской встречи, остались без аппаратуры из-за сбоя в электросети Версаля

Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов, пишет "ДС" со ссылкой на "Интерфакс".

Сотрудники дворца объяснили случившееся "ветхостью коммуникаций" в Версале.

Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но о компенсациях за вышедшую из строя аппаратуру речи не идет.

На данный момент в пресс-центре Версаля работает более 200 журналистов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.