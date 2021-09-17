В Днепре разоблачили ботоферму, работавшую на срыв кампании по вакцинации в Украине

В Днепре Служба безопасности Украины ликвидировала ботоферму, которая по заказу кураторов из РФ работала на срыв кампании по вакцинации в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра.

Отмечается, что российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

"Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тысяч учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили", - добавили в СБУ.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Напомним, на сегодня в Украине с начала вакцинальной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу - 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 059 771 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок. Вакцинация в Украине: что известно Украинцам объяснили, как получить COVID-сертификат в "Дії": инструкция Глава Минздрава дал совет антивакцинаторам Во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%

Автор: Светлана Макринская