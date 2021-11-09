В ОП спростували інформацію про причетність до закриття Kyiv Post

В Офісі президента спростували інформацію про свою причетність до закриття англомовного видання Kyiv Post, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс Президента або навіть його (президента - ІФ) особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж самою несподіванкою, як і для решти", - написав Никифоров у своєму Facebook.

В Офісі президента також висловили сподівання на продовження роботи Kyiv Post у майбутньому, а також закликали не робити піар на проблемах видання.

Як повідомлялося, увечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети "на короткий час".

У повідомленні також йдеться про звільнення Браяна Бонера після закриття газети та збереження її архівів, а також про подяку власнику за "сильну підтримку" після придбання ним видання у 2018 році.

Пізніше низка ЗМІ опублікувала інформацію про можливу причетність до припинення виходу цього видання Офісу президента.