В РФ портрет Путина с макияжем внесен в список экстремистских материалов. (фото)

Плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с накрашенными губами и ресницами внесен в список экстремистских материалов.

Такое решение принял Центральный районный суд Твери, ссылаясь на распоряжение Минюста РФ, пишет РБК.

Оно внесено в обновленный Федеральный список экстремистских материалов.

Это изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте" Александра Цветкова.

В настоящий момент этот аккаунт заблокирован.

Под изображением, по данным Минюста РФ, была размещена подпись, автор которой провел параллель между избирателями Путина и гомосексуалистами: "...вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет"

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