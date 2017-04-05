В РФ портрет Путина с макияжем внесен в список экстремистских материалов. (фото)

Плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с накрашенными губами и ресницами внесен в список экстремистских материалов.
Такое решение принял Центральный районный суд Твери, ссылаясь на распоряжение Минюста РФ, пишет РБК.
Оно внесено в обновленный Федеральный список экстремистских материалов.
Это изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте" Александра Цветкова.
В настоящий момент этот аккаунт заблокирован.
Под изображением, по данным Минюста РФ, была размещена подпись, автор которой провел параллель между избирателями Путина и гомосексуалистами: "...вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет"
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