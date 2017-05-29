В СБУ назвали причину обысков в офисах "Яндекса"

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила "Вестям", что обыски в украинских офисах компании "Яндекс" "проводятся на основании статьи 111 УК Украины ("Государственная измена").

Напомним, в понедельник, 29 мая, в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе проводят обыск сотрудники СБУ. "К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - сообщили в пресс-службе компании.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, который, помимо прочего, предусматривает блокировку "ВКонтакте", "Одноклассников" и "Яндекса". Санкции распространяются как на российские юридические лица этих компаний, так и на их украинские филиалы.