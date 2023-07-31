Окупанти, попередньо, вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами — Зеленський

Російські окупанти вранці в понеділок, 31 липня, вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Кривому Розі, попередньо, двома балістичними ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у себе в Telegram.

Глава держави опублікував відео рятувальної операції і написав, що в ній беруть участь понад 350 людей, а також подякував усім учасникам. Російські ракети повністю зруйнували з четвертого по дев’ятий поверхи будинку, роботи ускладнені тим, що в зруйнованому під'їзді падали частини конструкцій. Окупанти також вдарили по будівлі університету та адмінбудівлі.

Попередньо відомо про шістьох загиблих, зокрема дитину. Серед 75 постраждалих — шестеро дітей. За даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у лікарні в стаціонарі перебувають 22 поранених. 1 серпня у Кривому Розі оголосили жалобу.

Раніше представник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що, за попередніми даними, росіяни могли атакувати Кривий Ріг, застосувавши балістику.