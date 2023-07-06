По Львову вдарили "Калібрами": 7 з 10 ракет знищила ППО

Уночі 6 липня російські окупанти вчинили черговий терористичний акт - атаковано Львівщину.

Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід, - повідомили в ПСУ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

На жаль, є влучання ракет по цивільних об'єктах у місті Львів. Станом на 7:00 загинуло 4 людини.