10 нових функцій "Дії": підпис, податки, зміна місця реєстрації

На "Diia Summit 2.0", що пройшов 17 травня, представили нові послуги, доступні в оновленому додатку Дія, яким вже користуються 10 мільйонів українців, та на порталі.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Усього користувачі Дії отримали 10 функцій, які є революційними не лише для України, а й для світу, оскільки Україна є першою країною, де електронні паспорти мають ту ж юридичну вагу, що й паперові. Метою влади є цифрова трансформація держави, саме тому усі важливі послуги переходять у смартфон.

Тепер українці зможуть не лише автоматично зареєструвати ФОП, а й сплачувати податки онлайн. За співробітництва з Державною податковою службою було розроблено систему, яка дозволяє подавати декларацію за спрощеною системою, отримувати легкий доступ до довідки про стан доходів та податків, даних про платника та його розрахунки з бюджетом. Окрім цього, підприємці отримуватимуть нагадування про строки оплати, наявність податкових зобов'язань та заборгованості, щоб українці могли уникати штрафів за невчасну сплату.

Щоб полегшити роботу бізнесу, було створено статичний QR-код, завдяки якому можна ділитися необхідними документами онлайн без придбання додаткового обладнання та заповнення безлічі паперових копій та бланків. Для громадян, які не реєстрували ФОП, ця функція теж доступна: достатньо лише згенерувати та роздрукувати код, яким можна ділитися у будь-яких установах.

Жителі Києва, Кривого Рогу, Харкова, Маріуполя, Вінниці, Рівного та Луцька вже отримали доступ до онлайн-зміни місця реєстрації. Наразі проєкт є експериментальним, проте до 2023 Міністерство цифрової трансформації збирається поширити функцію по усій території України.

Авторизація у додатку теж змінилася, але лише для власників ID-карток: достатньо піднести паспорт до телефона і додаток сам підтягне усі документи та згенерує електронний підпис. До слова, електронний підпис - теж нововведення цього оновлення: ним можна підписувати будь-які документи, що спростить процес отримання державних послуг.

Полегшена і взаємодія з електронними петиціями: українці зможуть переглядати, створювати та підписувати петиції на порталі або у застосунку. Приємні несподіванки чекають і водіїв: тепер онлайн можна подати заявку на заміну посвідчення на нове та з'являться штрафи, виписані патрульними поліцейськими, а не лише зареєстровані відеофіксаторами. Про усі штрафи та їхню несплату користувачі отримуватимуть нові сповіщення.

Також можна отримати дозволи на проведення будівельних робіт та електронні сертифікати для класу наслідків СС2/СС3 про прийняття в експлуатацію. Для об'єктів класу наслідків СС1 реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт буде автоматичним.

Дія подбала й про те, щоб вимушені переселенці з Криму та Донецької та Луганської областей, могли подати заяву про намір отримати пільгову іпотеку, яка заповнюється за 10 хвилин.

Лише три міста - Одеса, Хмельницький та Рівне, отримали доступ до сплати адміністративного збору онлайн, проте, як і зі зміною місця реєстрація, функція поступово поширюватиметься й на інші регіони.

Останнім оновленням, яке презентували на Diia Summit 2.0 стала реєстрація операторів потужностей ринку - будь-якого обладнання для виробництва, зберігання та транспортування харчових продуктів.

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