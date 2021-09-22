22 вересня: сьогодні День осіннього рівнодення

Сьогодні, 22 вересня, у цей день у світі відзначаються День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля. В Україні - День партизанської слави, пише УНН.

День осіннього рівнодення у цьому році випадає на середу, 22 вересня,- о 22:20. Його ще називають "днем сили", бо з древніх часів в цей день особлива енергетика та можливості. У цьому році, це буде особливий день, адже дата складається з 7 цифр "два".

День партизанської слави України щороку відзначається 22 вересня. Це свято створене, щоб не забувати українських військових, які билися з фашистськими окупантами. Дату свята, до речі, обрано не випадково. Саме 22 вересня вважається початком підпільно-партизанського руху в Україні. Це свято було засновано у 2001 році з метою підтримки ветеранів війни та всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни 1939-1945 , а також у пам'ять про них.

За релігійним календарем сьогодні, 22 вересня, відзначають пам'ять мучеників Святих і Праведних Йоакима та Анни, а в народі вшановували сонце та просили його "накопичити сил і прогнати підступаючу до воріт темінь".

22 вересня всі молодята, які нещодавно побрались, звали своїх рідних, аби накормити та послухати від них настанови. Обов'язково молода наречена пекла пироги, адже вважалося, що це забезпечить міцне здоров'я та благополуччя її рідним та вже власній родині. Також вона показувала своє господарство, годувала обідом, а чоловік водив на двір, показував рідним зимову і літню упряж в сараях, в коморах жито, а в саду наливав пиво з бочки. Гості, за традицією, не критикували, а навпаки хвалили та давали поради нареченим.

22 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.