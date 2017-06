30 июня и 1 июля работа метро в Киеве будет продлена из-за фестиваля Atlas Weekend

30 июня и 1 июля работа киевского метрополитена будет продлена на час в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.

"Официально! В пятницу и субботу мы работаем на час дольше! Позаботьтесь об оплате проезда заранее и наслаждайтесь", - сообщается на странице метрополитена на Facebook.

В Киеве с 28 июня по 2 июля проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2017. В рамках культурного мероприятия действуют 8 сцен и, по анонсам организаторов, выступят более 200 артистов.

Как известно, Atlas Weekend проводится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (проспект Академика Глушкова, 1) в Киеве до 3 июля.

Среди множества выступающих можно выделить: Three days grace, Epolets, The Prodigy, Nino Katamadze & Insight, ATL, Alex Clare, Onuka, Vivienne Mort, Melovin, The Maneken, Jinjer, Kasanian, Бумбукс, Любко Дереша, Олега Скрипку, Dakooka, Zapaska, Bahroma, Brunettes Shoot Blondes, Операцию Пластилин, Pianoбой, The Hardkiss, Дельфина, Дай Дарогу!, Порнофильмы, Валентина Стрыкало, Trubetskoy, Один в каное, Dakh Daughters, Detach, O.Torvald, Monatik, Stoned Jesus, Louna, Amatory, Anacondaz, Noize MC.

По материалам Коментарі:Київ, ZN.ua