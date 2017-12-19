Аэропорт "Борисполь" будет работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов из-за непогоды

Аэропорт "Борисполь" сегодня будет работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов из-за непогоды. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

"Аэропорт будет работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов, так как непогода предыдущих суток во многих авиакомпаниях привела к системным опозданиям самолетов, соответственно это отразится на сегодняшних сутках. Но все рейсы должны прилететь и улететь", - заявил Дыхне.

Дыхне посоветовал спланировать поездку в аэропорт заранее и следить за табло за возможными изменениями всех рейсов.

"Борисполь" из-за непогоды также принимал рейсы аэропорта "Жуляны".

"У нас была дополнительная нагрузка. Вчера до обеда прибыло 4 рейса, сегодня в ночь прибыло еще порядка 8 рейсов запасных из аэропорта "Жуляны"", - добавил Дыхне.

Как сообщалось, в связи со сложными метеорологическими условиями 18 декабря часть рейсов из международного аэропорта "Киев" (Жуляны) была перенесена в аэропорт "Борисполь".